Turismo deve criar programa parecido com ‘Voa Brasil’ para hospedagem, diz Celso Sabino

A transversalidade entre os Ministérios do governo federal é o que vai garantir a execução de projetos importantes na área do turismo, segundo o novo ministro da Pasta, Celso Sabino (União Brasil), escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A partir do alinhamento com outros Ministérios, diz ele, é possível que um programa similar ao “Voa Brasil”, que oferece passagens aéreas de R$ 200, seja criado no segmento de hospedagens como forma de incentivar a atividade econômica no país. O ministro concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Liberal recentemente, às jornalistas Elisa Vaz e Rita Soares.

VEJA MAIS:

“O turismo é uma atividade que deve ser vista de modo transversal. Nós temos, no Brasil, o Ministério do Turismo, mas, necessariamente, para alcançarmos um grau de maturidade, temos que ver a Pasta como transversal. Por isso estive com o Ministério da Cultura, mas vamos precisar muito do Ministério das Cidades, do Ministério da Integração Regional, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Com essas Pastas todas e mais algumas nós pretendemos ter um estreito relacionamento para fomentar o turismo no nosso país”, ressalta.

Sabino quer se inspirar no Ministério dos Portos e Aeroportos, responsável pelo programa “Voa Brasil”, que oferece passagens aéreas de R$ 200 para públicos específicos. “Nós queremos também lançar uma proposta similar em relação à hospedagem para essas pessoas que vão adquirir as passagens por R$ 200”, adianta o paraense.

Para isso, ele diz ser necessário trabalhar em várias frentes, a fim de construir, reformar, ampliar e melhorar os aparelhos turísticos, mas também alinhado a outros Ministérios que envolvem a construção e reforma de terminais de passageiros, aeroportos, rodovias e estradas que levam a praias e cidades com potencial turístico, construção de aparelhos de convivência e mais.

Um dos maiores objetivos para que as ideias sejam alcançadas é fazer uma recomposição orçamentária do Turismo - por isso Sabino está dialogando com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra da Gestão, Esther Dweck. O novo líder da Pasta também quer trabalhar alinhado com os parlamentares, oferecendo o que ele chama de “cardápio” de propostas para que os deputados federais e senadores indiquem emendas parlamentares que possam ser destinadas a cidades com potencial turístico, beneficiando, assim, o setor.

Crédito

Outra frente de atuação do novo Ministério do Turismo será em Belém, durante a Cúpula da Amazônia, realizada na primeira quinzena de agosto. Segundo Sabino, a Pasta estará presente e fará uma palestra à todo o setor turístico do Pará, a fim de apresentar o Fungetur, uma linha de financiamento com recursos do Ministério do Turismo destinada, preferencialmente, aos segmentos de micro, pequenas e médias empresas. Depois haverá um estande durante o evento para fazer cadastros e até contratos.

VEJA MAIS:

“O Fungetur é um fundo utilizado para financiar projetos na área do turismo. É um fundo com juros muito baratos, você não encontra nem por meio do FNO no Basa, nem no BNDES, um recurso tão barato quanto nós temos no fundo - dá menos de 8% ao ano. Vamos levar também o Cadastur, um sistema de cadastro do Ministério do Turismo para cadastrar na hora os empreendedores que têm interesse, e vamos levar o Fungetur para fazer o processo e quem estiver OK, nós já vamos fazer os contratos na hora”, garante Celso. Ele ainda detalha que a iniciativa é voltada para empreendedores que têm pousadas, restaurantes ou pequenos hotéis, por exemplo, e queiram fazer reparos como troca de ar-condicionado, talheres, mesas, entre outros itens.

Fortalecimento do turismo passa por melhorira da infraestrutura

Garantir a infraestrutura na Amazônia também está entre as metas de Sabino à frente do Turismo. Ele lembra que, para fortalecer o setor em uma região, é preciso, primeiro, garantir as condições para que as pessoas cheguem até o local, por meio de avião, ônibus ou barco; depois, oferecer meios de hospedagem, como pousadas e hotéis; ter locais para visitação, como centro histórico e igrejas; e, por fim, oferecer um comércio local, com lojas de artesanato, por exemplo.

Para que as cidades da região tenham essas garantias, é necessário dialogar com companhias aéreas e de ônibus, o setor hoteleiro, o segmento de bares e restaurantes e com a indústria local de artesanato e produção. Tudo isso, de acordo com ele, pode ser feito no Pará, especialmente com o aumento da representatividade na Esplanada dos Ministérios, considerando que ao menos três ministros do governo federal são do Pará.

“Eu não me lembro, na história do Brasil, do Pará com três ministros nascidos no Estado. O ministro Waldez, apesar de ser radicado no Amapá, nasceu no Pará e tem um enorme carinho pelo Estado, está sempre visitando e levando políticas, e o ministro Jader Filho tem feito um grande trabalho à frente do Ministério das Cidades. Eu entro com esse grande desafio de ver dois grandes ministros, que têm feito um grande trabalho, e eu estou com esse desafio aqui também de honrar o Pará, de fazer um grande trabalho para o turismo do Brasil e fortalecer o governo do presidente Lula”, aponta.

A intenção é também fomentar o turismo ecológico, turismo dos povos originários e eventos de turismo que tragam para o Brasil recursos de fora, atraindo turistas norte-americanos e europeus.

Nomeação

O novo representante do governo ainda comentou, durante entrevista ao Grupo Liberal, sobre a demora na sua nomeação e as extensas negociações. Ele diz que, como a pasta é “significativa” para o Brasil, cabe ao presidente a nomeação de sua equipe técnica. Celso explica que já havia conversado com o presidente quando visitou Belém durante o lançamento da COP 30 e de alguns investimentos na capital, e já estava alinhada a entrada de Sabino na equipe federal.

“O presidente gostaria de conversar antes com as lideranças do partido, mas houve uma questão muito delicada de agenda. Em uma semana o presidente viajou, na outra semana as lideranças do partido viajaram, até que nós conseguimos promover esse encontro e o convite foi oficializado e divulgado para todos. Eu fico feliz pela escolha do presidente Lula e honrado em fazer parte da sua equipe”, declara.

Perguntado sobre sua fidelidade ao novo governo, já que Celso faz parte do União Brasil e tinha certa aproximação com a gestão de Jair Bolsonaro (PL), o ministro respondeu que, mesmo no governo anterior, seguiu a linha de defender pautas importantes para o Brasil, independentemente se interessavam o governo ou não.

A reportagem ainda questionou se a chegada de Sabino à Esplanada pode resultar em uma aproximação do governo com o Congresso e a aprovação de projetos importantes, como o arcabouço fiscal. “Nosso partido na Câmara tem votado nas pautas que são de interesse da nação. Nós entregamos o arcabouço com mais de 50 votos a favor do projeto”, defendeu. Para Celso, o União Brasil vai “continuar ajudando o Brasil” e votando a favor de pautas de interesse da nação.