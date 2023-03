Programa de passagens aéreas a R$ 200 pode ter desconto parcelado em folha e pagamento, diz ministro

O Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, prometeu nesta segunda-feira (27) a criação do programa Voa Brasil, que oferecerá passagens aéreas a R$ 200 para aposentados do INSS, servidores públicos e estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Embora não tenha divulgado a data para lançamento do programa, França afirmou que o mesmo não envolverá subsídio federal, sendo no formato de consignado, com desconto direto na folha de pagamento. Um banco público intermediará a compra.

A ideia é de que o aposentado, servidor público ou estudante do Fies compre a passagem, pagando R$ 200 pelo trecho, e possa pagar em até 12 vezes. O banco público – Caixa ou Banco do Brasil – pagará a passagem à empresa aérea e descontará direto em folha o valor da prestação. O programa terá como limite a compra de quatro passagens por ano e as mesmas só poderão ser adquiridas para viagens nos meses de fevereiro a junho, agosto e novembro.

Programa será estímulo a viagens

França afirmou que o objetivo do programa é estimular mais brasileiros a viajar de avião. "As companhias aéreas voam com 21% a menos de passageiros, com 21% dos assentos vazios. O objetivo é que a gente consiga preencher esses assentos incentivando pessoas a voar", disse o ministro. Ele também defendeu que a taxa de embarque não poderá ser de R$ 54 para essas passagens e sugeriu a possibilidade de reverter parte desse valor em consumo dentro do próprio aeroporto.

Aviação regional é meta também

Em um evento no mesmo dia, França relatou que o presidente Lula pediu a criação de um programa para incentivar a aviação regional no país. A ideia é adaptar cerca de 30 aeródromos já existentes para a aviação regional, ampliar as linhas de voos em outros cerca de 30 aeroportos regionais e construir cerca de 30 novos aeroportos regionais. Segundo França, aeroporto regional é integração nacional. "Você tem que estar lá na divisa com Roraima, na divisa com Acre, em alguns lugares que você precisa ter aeroporto como integração nacional."

Ainda sobre o programa Voa Brasil, o próprio França já havia divulgado as linhas gerais do programa em entrevistas à imprensa no começo do mês, mas acabou levando uma "bronca" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula disse que nenhum ministro pode lançar programas sem antes ter a aprovação da Casa Civil.