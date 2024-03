Com bíblia e terço, dupla é presa por aplicar golpe do 'benzedor' e furtar vítimas idosas

Dois homens, de 52 e 36 anos, foram presos em flagrante no bairro Jardim Patrícia, em Uberlândia, Minas Gerais, por aplicarem o golpe do "benzedor" em pessoas idosas. O crime envolvia a promessa de cura para doenças ou melhora no estado de saúde, levando as vítimas a serem furtadas.

Os suspeitos abordavam as vítimas, geralmente pessoas idosas, dentro de supermercados e as convencia a ir ao encontro de um suposto benzedor, prometendo cura. De acordo com a Polícia Civil, o benzedor ficava dentro de um veículo nas proximidades dos estabelecimentos.

Após a promessa de cura, os golpistas subtraíam dinheiro em espécie ou cartões bancários com senhas, realizando saques nas contas das vítimas.

Após investigação, a Polícia Civil coletou informações que possibilitaram a prisão em flagrante da dupla. No momento da prisão, os suspeitos estavam com R$ 2.144,50, maquininha de cartão, dois terços, uma bíblia, uma garrafa com remédio caseiro, dois aparelhos celulares, uma bucha de substância semelhante à maconha e um carro com placa de Salvador (BA).

A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, com pena de reclusão de dois a oito anos e multa, caso condenados. As investigações continuam para identificar outras vítimas do golpe.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)