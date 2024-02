Mulher é arrastada por carro de cliente que não quis pagar por compra; suspeita a acusa de golpe

Uma jovem de 21 anos, vendedora de cosméticos, foi arrastada pendurada na janela de um carro de uma cliente, de 40 anos, que pegou a compra, mas não queria pagar, na tarde da última segunda-feira (19), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Em depoimento, a vítima alegou que foi procurada pela suspeita por ela estar interessada em seus produtos, que totalizaram um valor de R$300, e combinaram de se encontrar. No ponto de encontro, a mulher recebeu as caixas e arrancou com o veículo de imediato, sem dar tempo da vendedora se soltar. Após ter percorrido alguns metros, a vítima caiu do carro e bateu com a cabeça no chão. Ela sofreu um corte na cabeça e vários ferimentos pelo corpo, mas passa bem.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver toda a ação.

A polícia localizou o veículo da suspeita na tarde desta segunda (19), na avenida Alberto Andaló. Ela, que mora em Araçatuba, também no interior paulista, foi abordada na rua Voluntários de São Paulo, no centro de São José do Rio Preto.

Suspeita relata ter sido lesada pela vendedora

Em depoimento, a suspeita relata ter sido lesada pela vendedora e que teria agido de tal forma para se vingar. Segundo o relato, ela fez uma compra no valor de R$600 em produtos de cosméticos pela internet com a vítima há cerca de duas semanas, mas teria recebido caixas de abacate.

Como vingança, ela realizou uma nova compra usando nomes diferentes, marcou um encontro no local de trabalho da vítima e cometeu o ato. As compras do caso recente foram apreendidas e a polícia segue investigando o ocorrido.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com