Travesti é arrastada por carro particular e imprensada em outro veículo, em Belém

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais mostra uma mulher trans sendo arrastada por um carro particular branco. Em seguida, a vítima é imprensada em outro automóvel que estava estacionado na rua. O crime aconteceu no bairro do Reduto, em Belém, na madrugada da última quarta-feira (25). Não há informações sobre o atual estado de saúde da mulher.

O caso aconteceu por volta das 5h, na travessa Quintino Bocaiúva. No vídeo, a mulher aparece conversando com o condutor do veículo, e logo depois ela coloca o braço para dentro do carro. Em seguida ela se apoia com o tronco na janela do automóvel, e o motorista acelera.

Logo à frente estava um outro automóvel estacionado. O carro branco passa ao lado do veículo e a mulher fica imprensada entre os dois carros. Depois o condutor sai do local em alta velocidade e não é possível ver o que houve com a vítima. O homem conseguiu fugir e até o momento ainda não foi identificado.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que as imagens estão sendo analisadas e que o caso está sendo investigado.