Motociclista morre após colidir com um cavalo na PA-391, na entrada de Mosqueiro

Na noite desta sexta-feira (01), um homem, identificado como Gustavo Vinicius Almeida Conceição, de 29 anos de idade, morreu em um acidente de moto na rodovia estadual PA-391, próximo à rotatória que integra o pórtico de entrada da Ilha de Mosqueiro. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar do Pará (PM-PA), a vítima estava conduzindo uma motocicleta, modelo XRE 300, de cor preta, quando colidiu com um cavalo que estava no meio de uma das pistas.

A PM-PA informou, ainda, que foi acionada por volta das 23h para verificar a ocorrência. Em seguida, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, a qual constatou que o piloto da motocicleta veio a óbito no mesmo local do acidente.

Em nota enviada à reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional do Distrito de Mosqueiro estão ouvindo testemunhas e solicitaram perícias para auxiliar nas investigações. Não há informações sobre o estado de saúde do animal.