Carro de passeio colide com poste de energia, na Pedreira, em Belém

Imagens que circulam nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (25) mostram o momento que um carro de passeio perde o controle e colide com um poste de energia elétrica, no bairro da Pedreira em Belém. Segundo as informações iniciais, o caso ocorreu durante a madrugada, na avenida Duque Caxias, entre Chaco e Curuzu.

VEJA MAIS

A câmera de um imóvel na avenida registrou toda a situação do acidente. Era por volta de 3h59 quando o veículo surge nas imagens e faz o retorno na pista. No entanto, o carro acaba subindo em uma parte do canteiro, que sinaliza onde deve ser realizada a manobra de retorno, e o condutor perde o controle. O automóvel para somente quando colide com o poste, no outro lado da pista.

Um homem desce do veículo e vai olhar o amassado que ficou na frente do carro. Logo depois, uma mulher também desce do veículo e olha o estrago na lataria. O homem entra no carro, mas dessa vez no lugar de quem conduz e a mulher vai para o lado do passageiro. O carro segue viagem após o sinistro. Apesar do susto, as duas pessoas parecem estar bem e não apresentam ferimentos graves.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que não recebeu acionamento sobre o caso.