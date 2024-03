Batida entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na Pedro Álvares Cabral

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou, pelo menos, duas pessoas feridas, na tarde desta quarta-feira (27), na avenida Pedro Álvares Cabral com a travessa José Pio, no bairro Umarizal, em Belém. Até o momento, não há relatos oficiais de como o sinistro de trânsito ocorreu. A princípio, as duas pessoas que se machucaram estavam na moto envolvida na batida.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso e mostram várias pessoas ajudando a socorrer as vítimas. “Acidente feio. (...) São duas vítimas. Tem uma moça no chão e o rapaz que bateu no carro. E a moto está ali”, diz o cinegrafista amador.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada ao caso. A redação solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.

