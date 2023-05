Acidente com quatro veículos deixa um destruído na BR-316, em São Francisco do Pará

Um acidente, registrado na noite desta sexta-feira (19), no km 84 da BR-316, em São Francisco do Pará, nordeste do estado, deixou o trânsito lento no trecho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos envolvidos no acidente já foram removidos e o fluxo é retomado na rodovia.

Registros enviados à reportagem de O Liberal mostram que uma longa fila de carros foi formada, afetando ainda os municípios vizinhos a São Francisco, como Castanhal, também no nordeste do Pará.

VEJA MAIS

Segundo apurado pela reportagem, o acidente envolve pelo menos dois veículos de passeio, um ônibus e um caminhão. As imagens mostram um dos carros particulares, de cor vermelha, com a frente destruída em razão do acidente. O ônibus, que é plotado com a sigla TFD, referente a veículos que fazem transporte de pacientes fora do domicílio, aparece tombado no meio-fio.

Apesar dos transtornos, a PRF informou que o acidente não deixou vítimas lesionadas, apenas danos materiais. O trânsito está voltando a fluir no sentido rumo a Igarapé-Açu.