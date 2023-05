Mulher perde o controle do carro e bate em veículo do irmão, que colide com árvore e morre na hora

Um acidente entre veículos dirigidos por irmãos foi registrado na manhã desta quarta-feira (17). A colisão aconteceu no trevo de Faria Lemos (MG), e matou o homem, que era morador de Porciúncula (RJ). Conforme relato da Polícia Militar de Minas Gerais, os automóveis seguiam em direção à cidade de Carangola (MG) e mulher teria passado mal, colidindo na traseira do veículo conduzido pelo irmão, que acabou perdendo o controle e colidindo violentamente contra uma palmeira.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, ficando preso às ferragens. O carro ficou completamente destruído.

A irmã, por sua vez, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para a Casa de Caridade de Carangola, onde recebe os cuidados médicos necessários.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Minas Gerais, por meio das equipes de Tombos e de Faria Lemos, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária de Carangola. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima das ferragens, enquanto o local do acidente passou por perícia. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos cabíveis.