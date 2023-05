Colisão entre dois veículos mata motociclista na BR-222, em Marabá

Um motociclista morreu, na tarde deste domingo (14) de Dia das Mães, após colidir contra um carro na rodovia BR-222, entre os núcleos São Félix e Morada Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima não teve o nome identificado. Com informações do Debate Carajás.

Por volta das 15h30, o homem, que pilotava uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, bateu violentamente em um Volkswagen Gol, de cor prata. O motociclista morreu no local do acidente. A colisão gerou um trânsito lento no trecho onde o caso ocorreu. Apenas uma das faixas da via estava liberada, o que contribuiu para o congestionamento que se estendeu por vários quilômetros.

O acidente ocorreu durante o Movimento Maio Amarelo, campanha de conscientização que alerta para o elevado número de acidentes de trânsito fatais. Essa iniciativa busca enfatizar a importância da direção defensiva e do comportamento prudente nas vias, visando à preservação de vidas.

As polícias Militar e Científica realizam os primeiros levantamentos do sinistro de trânsito. Os detalhes sobre as circunstâncias exatas do acidente e as responsabilidades ainda não foram divulgados. As autoridades devem trabalhar para identificar as causas do ocorrido e esclarecer os fatos relacionados ao acidente.