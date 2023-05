Colisão entre ônibus e motocicleta deixa dois mortos na avenida Almirante Barroso, em Belém

Um colisão entre um ônibus e uma motocicleta deixou os dois homens ocupantes da moto mortos na tarde desta sexta-feira (05), na faixa do BRT da avenida Almirante Barroso, senjtido São Brás-Entroncamento, no perímetro quase na esquina da travessa Angustura, no bairro do Marco, em Belém. A reportagem segue apurando para detalhar o caso.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas seriam um motociclista de aplicativo e um passageiro. Joeriedson Reis de Souza, conhecido como “Fein”, ex-lutador de MMA, era o passageiro. Pedestres disseram aos militares do 1º Batalhão que o ônibus seguia pela via expressa quando o piloto da moto, supostamente, realizou uma conversão irregular e ocasionou a colisão.

O motociclista morreu na hora. O passageiro chegou a receber ajuda de quem passavam pelo local, mas não resistiu aos ferimentos. Assim que a PM chegou no local do acidente, o motorista do ônibus não foi encontrado. Até o momento, as autoridades não sabem dizer se o condutor fugiu ou se apresentou espontaneamente à Polícia Civil. Apenas o cobrador permaneceu após a colisão.