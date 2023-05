Ciclista é atropelado e morto na BR-316, em Castanhal

Um ciclista, ainda não identificado, foi atropelado e morto na noite desta quinta-feira (04), na BR-316, em Castanhal, nordeste paraense. O acidente ocorreu próximo de uma rede de supermercados. De acordo com as primeiras informações repassadas por testemunhas à polícia, a vítima teria sido atropelada por um caminhão. Não resistiu e morreu ainda no local.

Não há informações sobre o motorista do veículo pesado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pedaços do corpo espalhados pelo chão, indicando a violência da batida. No entanto, existe a possibilidade de a vítima ter sido atingida, novamente, por outro veículo que poderia estar trafegando logo atrás do caminhão.

O caso será investigado por meio da Polícia Civil de Castanhal. A Polícia Militar está no local da ocorrência para preservar a cena do crime, até a chegada da Polícia Científica, que fará a análise e remoção do cadáver. A equipe de peritos também poderá coletar vestígios que esclareçam a dinâmica do acidente.

A reportagem de O Liberal segue apurando mais informações para atualizar este texto. Acompanhe.