Motorista fica ferido após despencar de ribanceira na BR-155

Um motorista de carro de passeio ficou ferido, na tarde desta quinta-feira (4), após se envolver em um acidente na BR-155, próximo da Vila Sororó, entre as cidades de Marabá e Eldorado do Carajás, na região sudeste do Pará. De acordo com informações do site Debate Carajás, o automóvel saiu da pista e capotou, caindo em uma ribanceira.

Testemunhas que passaram pelo local do acidente relataram que o motorista foi socorrido com vida e levado para uma unidade de saúde. O estado dele não foi detalhado.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para levantar mais informações sobre a ocorrência e controlar o tráfego de veículos no trecho. Até a publicação desta matéria, não foram divulgadas informações sobre as causas e circunstâncias do acidente.