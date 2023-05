Motociclista morre em acidente de moto na rodovia na Faruk Salmen, em Parauapebas

Fabrício Sousa Santos, de 27 anos, morreu em um sinistro de trânsito, na madrugada desta segunda-feira (1º), em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima seguia pela rodovia Faruk Salmen, no sentido Parauapebas-Palmares I, quando sofreu o acidente e não resistiu aos ferimentos. Com informações do Native News Carajás.

Segundo uma pessoa que passava pelo local, como chovia muito durante a madrugada, a suspeita é de que Fabrício pode ter perdido o controle da moto que pilotava ao bater em um sinalizador da pista e foi arremessado com violência contra o asfalto, morrendo na hora. Entretanto, a verdadeira causa da morte de Fabrício não foi revelada. Aparentemente, a vítima foi encontrada morta na rodovia.

Ele trabalhava em uma empresa como assistente de logística. A Polícia Civil iniciou investigação para apurar as circunstâncias do acidente. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.