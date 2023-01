Motociclista morre após esbarrar em buraco e bater a cabeça no asfalto de rodovia de Parauapebas

O motociclista Isaque de Lima Santos, de 50 anos, morreu após sofrer um acidente na noite de quinta-feira (12) na rodovia Faruk Salmen, nas proximidades da Palmares II, zona rural de Parauapebas, região sudeste do Pará. Ele teria batido em um buraco, se desequilibrado, caído e batido a cabeça no asfalto. Com informações do Portal Pebão.

Isaque voltava da chácara que pertencia a ele e trafegava em uma Honda Biz preta, de placa JUU-7732, com destino a Parauapebas, onde morava. O acidente aconteceu no meio do caminho. A vítima era conhecida como "Pioneiro" em Parauapebas. Ele morreu na hora, antes mesmo de receber atendimento médico.

As polícias Civil do Pará (PCPA) e Científica (PCEPA) estiveram no local do acidente para investigar o caso e cuidar da remoção do corpo de Isaque.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o acidente à PCPA e aguarda retorno.