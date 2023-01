Motociclista morre ao perder o controle da direção em Santarém

​​Jailson Araújo da Silva, 36 anos, morreu ao se desequilibrar de uma motocicleta e cair no acostamento da rodovia Santarém/Curuá-Una (PA-370), no trecho da subida da serra do Diamantino, em Santarém, oeste do Pará. Moradores da área relataram que o homem possivelmente caiu no local após perder o controle da direção.

Ainda não há maiores detalhes sobre o que pode t​​er provocado o desequilíbrio da vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil. Jailson já trabalhou como mototaxista na cidade, mas atualmente atuava como motorista de caminhão. As informações são do site O Impacto.

Testemunhas alegam que encontraram o motociclista agonizando na via, com a cabeça muito machucada no meio-fio. O capacete foi encontrado a alguns metros de distância da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizou os primeiros socorros e tentou reanimá-lo, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não foi possível salvá-lo. Jailson morreu ainda dentro da ambulância.

O corpo foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal (PSM), onde aguardou a remoção da Polícia Científica do Pará (PCP).