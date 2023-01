Menino de 11 anos mata irmão a tiros durante brincadeira em comunidade quilombola de Santarém

Um menino de 11 anos matou o próprio irmão, de 14 anos, a tiros de espingarda enquanto brincavam dentro de casa na manhã desta segunda-feira (9) na comunidade Quilombola de Saracura, região rural de Santarém, cidade no oeste do Pará. Ainda não se sabe como o crime ocorreu ou a quem pertence o armamento. As informações são do Portal RDN.

As informações preliminares apontam que o caso teria ocorrido por volta das 11h. O armamento utilizado no crime se trata de uma espingarda calibre 12.

O 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), que atende área de Santarém, confirmou a ocorrência, mas disse que não chegou a ser acionado para apurar toda situação.

Equipes da Polícia Civil do Pará (PCPA) seguiram com uma equipe da Polícia Científica (PCEPA) ao endereço onde a morte foi registrada.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes a PCPA sobre todo caso e aguarda retorno.