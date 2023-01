Jovem de 19 anos é encontrado morto após possível acidente de moto em Santarém

O corpo do jovem Leandro Oliveira do Nascimento, de 19 anos, foi encontrado por moradores da Comunidade Boa Esperança, em Santarém, oeste do Pará. A suspeita é que ele tenha morrido após um acidente de motocicleta. O desaparecimento do jovem foi comunicado no último dia 4 (quarta-feira) por um tio do jovem, que procurou o 138º Posto Policial da Polícia Militar, da Vila de Boa Esperança, situada a 40 km de Santarém, informando que o sobrinho havia desparecido na noite do dia 3 de janeiro, após ir a uma confraternização. As informações foram divulgadas pelo Blog do Jeso Carneiro.



Após realizar a denúncia as autoridades, o tio de Leandro Oliveira, retornou ao posto policial para informar que populares haviam encontrado um corpo as margens da Pa-370 (Santarém/Curuá-Una), próximo ao quilômetro 40 em avançado estado de decomposição.



Diante das informações, a guarnição da PM foi até a área indicada para verificar a veracidade dos fatos. Sendo constatado que realmente era o jovem, que havia possivelmente perdido o controle de sua motocicleta, colidindo com meio fio, caindo em seguida em uma ribanceira.



Uma equipe Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para realizar a remoção do corpo do local para exames de necropsia, o que irá apontar a causa morte do jovem. O veículo conduzido pela vítima passou por perícia, entregue aos familiares de Leandro Oliveira.



A reportagem integrada do O Liberal já demandou a polícia civil para apuração de mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.