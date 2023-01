Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro do carro em Santarém

Um homem, identificado como Francisco Pereira dos Santos Neto, 29 anos, foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (9), na quadra 14, do bairro Bela Vista do Juá, na zona oeste de Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 21h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando chegou no local a vítima já estava morta, dentro de um carro vermelho. Com informações da página SOS Santarém.

Moradores da área informaram que Francisco, conhecido como “Netinho” na localidade, também residia em um bairro na zona oeste, e trabalhava como motorista de aplicativo. Esse é o quarto homicídio registrado nos primeiros nove dias do ano, em Santarém. Ainda não há detalhes sobre como o crime foi executado. Até o momento ninguém foi preso.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

A Redação Integrada de O Liberal demandou as polícias Militar e Civil e aguarda mais detalhes sobre o caso.