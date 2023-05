Acidente de trânsito é registrado na BR-316 entre Santa Maria e Castanhal

Um sinistro de trâsnito foi registrado na manhã desta terça-feira, 2, na BR-316, entre os municípios de Santa Maria e Castanhal, no nordeste do Pará. Conforme imagens que circulam nas redes sociais, houve uma colisão entre uma van e um carro de passeio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.

A colisão aconteceu no sentido de quem segue para Castanhal. As imagens do trecho mostram que já está no local um serviço de guincho para desobstrução da via, uma vez que uma fila de veículos já se formava na faixa do acidente. Ainda não há confirmação de informações sobre mortos ou feridos.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações junto à PRF.