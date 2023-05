Transamazônica: Jovem de 23 anos morre ao colidir moto contra mureta e ser arremessada em poste

​Euzenir Vieira da Silva, de 23 anos, morreu em um grave acidente de moto, na última terça-feira (16), no km 03 da rodovia Transamazônica (BR-230), em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com testemunhas, a vítima teria perdido o controle do veículo, quando colidiu com uma mureta de proteção que divide a rodovia e foi arremessada em um poste. Testemunhas descreveram o acidente como “chocante”.

Pessoas que passavam pelo local ainda teriam tentado socorrer a jovem, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros esteve no local da colisão e conduziu Euzenir para o Hospital Regional do Tap​​ajós (HRT). A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela deixou um filho pequeno.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Câmeras de segurança poderão ser analisadas e testemunhas convocadas a prestar depoimento para esclarecer a dinâmica do ocorrido. O caso provocou bastante comoção na cidade. Nas redes sociais, circula a informação de que a vítima era funcionária de uma padaria e bastante querida na cidade.