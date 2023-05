Homem é eletrocutado ao tentar pegar fruta em Ananindeua

POLÍCIA

Policial que matou colegas em delegacia diz ter sido vítima de perseguição e assédio

"Seis meses sem ter finais de semana com a família. Sem direito a convívio com filhos, não acompanhei o crescimento deles", diz o inspetor Antônio Alves Dourado, preso por matar quatro colegas de trabalho na madrugada do último domingo, 14, no Ceará