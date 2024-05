Suspeito de integrar facção criminosa e 'Quadrilha do Pix' morre durante ação policial em Marituba

Luís Gustavo Abreu Castro morreu durante uma ação da Polícia Militar na noite desta terça-feira (7), no bairro União, em Marituba. Os primeiros levantamentos realizados pelas autoridades policiais apontam que o homem integrava uma facção criminosa e também seria membro da “Quadrilha do Pix”, na Grande Belém. Luís já tinha passagem pelo crime de roubo e, atualmente, era considerado evadido do sistema penal.

De acordo com informações do tenente coronel Amarantes, da Polícia Militar, que atuou na ocorrência por meio do 21º Batalhão, as guarnições receberam a denúncia de que Luís estaria reunido com outros suspeitos que iriam atentar contra a vida de agentes da segurança pública na noite desta terça.

A polícia deu início às diligências e conseguiu localizar o suspeito. Conforme os policiais, assim que notou a aproximação das viaturas, Luís correu para dentro de uma residência e, antes que pudesse fazer algum morador de refém, foi atingido pela polícia.

O suspeito foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, a polícia apreendeu uma motocicleta, uma arma de uso restrito das forças policiais, uma porção de entorpecente e três celulares. Todo o material foi apresentado na 18ª Seccional Urbana de Marituba.

Ainda durante as diligências, a polícia identificou que Luís Gustavo estaria envolvido com a “Quadrilha do Pix”, conhecida por anunciar itens de valor em uma plataforma de venda online, para atrair as vítimas e anunciar assaltos no momento da venda.