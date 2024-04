Homem 'promovido' em facção criminosa do Pará é preso em Santa Catarina

Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa com atuação em Castanhal, no nordeste do Pará, e que havia sido promovido recentemente nela, foi preso na última quinta-feira (11/04), em Blumenau, no estado de Santa Catarina. A prisão foi resultado da Operação Turrim III, da Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Pará, três mandados de prisão preventiva e um mandado de recaptura foram cumpridos, todos relacionados a uma gama de crimes que incluem tráfico de drogas, roubos, ameaças e extorsões. “O indivíduo detido desempenhava um papel de liderança na or​ganização criminosa e foi recentemente promovido para assumir funções mais elevadas, após a prisão de outros líderes do grupo”, revelou a PC.

Ainda conforme a PC, “investigações revelaram que, mesmo fora de sua área de origem, o suspeito coordenava atividades criminosas, exercendo pressão sobre empresários e comerciantes de Castanhal, os quais eram coagidos a efetuar pagamentos ao grupo sob ameaças de sofrerem prejuízos materiais”.

“Essa operação demonstra o empenho diário da Polícia Civil do Pará na luta contra a extorsão perpetrada por grupos criminosos que buscam estabelecer-se em nossa região. Somente neste ano, mais de 30 prisões relacionadas a esse tipo de crime foram realizadas. Por isso, encorajamos empresários e comerciantes a denunciarem situações semelhantes em uma unidade policial e a não compactuarem com o financiamento ao crime”, enfatizou o delegado-geral, Walter Resende.