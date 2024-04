Justiça paraense condena integrantes de facção por assassinato em Tucumã

Quatro homens acusados de pertencer a uma facção criminosa foram condenados à prisão, nesta quinta-feira (11), pelo assassinato de Carlos Daniel da Silva Neto, ocorrido em maio de 2019, em Tucumã, no sudeste do estado. Juntas, as penas somam 133 anos. Segundo a Justiça Paraense, o crime foi resultado da dispu​ta entre facções criminosas que atuam naquela região.

Durante o julgamento, os réus negaram qualquer ligação com organizações criminosas e alegaram desconhecer a vítima. Contudo, as investigações da Polícia Civil revelaram um plano elaborado pelos acusados para colocar em prática o crime, o que foi comprovado por mensagens encontradas em um dos celulares apreendidos durante as diligências.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), os jurados acataram, por maioria dos votos, a tese da acusação de homicídio qualificado e associação criminosa, identificando os envolvidos no crime. Ronaldo Souza dos Santos, mesmo encarcerado, foi apontado como o mandante do assassinato. Ele possuía vínculos com a facção criminosa Comando Vermelho, e foi sentenciado a 35 anos de prisão.

Lucas Cardoso Assunção, identificado como o executor do homicídio, recebeu uma pena de 32 anos de reclusão, enquanto Marcos William Silva Costa, responsável por facilitar o acesso do executor ao local do crime, foi condenado a 33 anos de prisão.

Raimundo Nonato do Nascimento, outro envolvido no planejamento e execução do crime, também recebeu uma pena de 33 anos de prisão.​ Ele se encontra foragido.