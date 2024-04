'Carudo' é assassinado a tiros enquanto andava de moto com a esposa em Ourém

Valderlam Farias Vanranda, conhecido pelo apelido de “Carudo”, foi assassinado a tiros, na tarde desta quarta-feira (10), em Ourém, no nordeste do Pará. Ele estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por Dayane de Cassia de Jesus dos Santos, esposa dele, quando foram abordados por dois homens em outro veículo. A dupla efetuou cinco disparos em Valderlam, conforme o relato da companheira à polícia. Segundo as autoridades, “Carudo” tinha ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

Por volta das 13h50, a Polícia Militar foi informada de que estampido de arma de fogo havia sido ouvido perto da orla da cidade. Uma guarnição se deslocou até o local e constatou o homicídio. Dayane disse aos militares que os suspeitos estavam em uma moto Honda Bros preta. Eles fugiram e estão sendo procurados pela polícia.

Na cena do crime, foram encontradas munições de arma de fogo. A Polícia Civil também se dirigiu ao local, junto da Polícia Científica. Ainda não se sabe se a morte tenha sido provocada pelo suposto envolvimento que Valderlam teria com o Comando Vermelho.

Por nota, a Polícia Civil informou que “apura as circunstâncias do homicídio de Valderlan Farias Varanda. O caso é investigado pela delegacia de Ourém”.

