Homem mata amigo com golpe de garrafa durante bebedeira no Pará

Edson Lima de Souza foi assassinado com requinte de crueldade no último domingo (7), na rua Amapá, bairro Novo Brasil, em Parauapebas, sudeste do Pará. Preso algumas horas depois do crime, Emerson Oliveira Barbosa, conhecido como “Coruja”, admitiu ter golpeado a vítima no pescoço com uma garrafa de cerveja e, em seguida, a jogado de cima da casa e arrastado até um córrego.

A Polícia Militar foi acionada às 7h30. Ao chegarem no local do crime, os PMs encontraram Cirley Jane Santos Rocha, mulher de Edson. Ela relatou que o marido e Emerson estavam ingerindo bebida alcoólica desde o último sábado (6).

A mulher chegou a falar para o marido que não queria Emerson na casa, porém, Edson não deu importância e continuou com a bebedeira. Cirley presenciou uma discussão entre os dois, que evoluiu para uma luta corporal. Ela pediu que “Coruja” parasse com a briga, pois acabaria matando seu marido.​

Contudo, Emerson prosseguiu com as agressões e ainda teria jogado Edson da escada da casa, que tem uma altura de aproximadamente dois metros e dá para um córrego.

Os policiais foram até o córrego e, no percurso, encontraram marcas de sangue indicando que alguém havia sido arrastado até lá,. Contudo, não localizaram Edson. O corpo da vítima só foi encontrado horas depois, no início da tarde de domingo.

Emerson foi preso em flagrante, na casa dele, e confessou o crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informa que o crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio de Parauapebas. Informa também que "o suspeito do crime está preso e responde pelo crime de homicídio. Ele está à disposição da Justiça", conclue a nota.

Com informações do Correio de Carajás.