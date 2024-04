'Bob', tesoureiro do Comando Vermelho, é morto em operação policial no Tenoné

Ronaldo Marques da Cunha, conhecido pelos apelidos de “Bob” e “B13”, foi morto na manhã desta segunda-feira (8), durante a operação “Castelo de Cartas", realizada pelas polícias Civil e Militar, no bairro do Tenoné, em Belém. Segundo as autoridades, Ronaldo ocupava a função de tesoureiro dentro da facção criminosa Comando Vermelho.

O trabalho policial teve objetivo de combater crimes praticados pelo CV em áreas do Tenoné, Conjunto Maguari, Águas Negras e Parque Guajará. No decorrer da ação, os agentes conseguiram localizar Ronaldo, que faria parte do “Conselho Rotativo 91”. Ele também foi apontado pela polícia como o “disciplina final das dívidas” da facção.

De acordo com o registro policial, “Bob” cometeu vários crimes nas regiões investigadas pela PC, além de ser temido nas comunidades. Ronaldo tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Inquéritos de Belém em aberto e, durante a abordagem, teria reagido às ordens dadas e atirou nos agentes. Nenhum policial se feriu.

VEJA MAIS

Porém, a polícia revidou e o baleou. Ele foi socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante buscas na casa de Ronaldo, a polícia encontrou dois quilos de maconha e um revólver.

Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia do Tenoné. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à PC e aguarda retorno.