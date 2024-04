Operação policial em Abaetetuba termina com 1 suspeito morto e outras 10 pessoas presas

Um suspeito morreu e outras 10 pessoas foram presas durante a operação "Caixa Vermelha Fase l" realizada, nesta quinta-feira (4), em Abaetetuba, no nordeste do Pará. Durante a intervenção policial, foi morto Eduardo Moraes e Moraes, conhecido como “D2”.

Deflagrada às 6 horas, a ação contou com 80 policiais civis e militares, que usaram 22 viaturas. Ainda durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre 38, 41 gramas de oxi, 148 gramas de maconha, 255 gramas, de cocaína, celulares, notebook e R$ 1.098,00.

Ao todo, oito homens e duas mulheres foram presos. Na residência de dois dos suspeitos, foram encontrados quantidades de substâncias análogas a oxi, maconha e cocaína, o que resultou também na autuação em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

“Essa facção é responsável por ataques contra a vida de agentes de segurança pública nos últimos meses de 2024 em Abaetetuba e Barcarena, bem como a coerção de mototaxistas para a coleta de valores, evidenciando uma nova vertente de crime organizado na região do Baixo Tocantins.

A primeira fase da operação foi concluída com êxito mostrando que as forças de segurança estão atuando energeticamente para coibir este ato criminoso contra a população”, explica o delegado-geral Walter Resende.

A operação ‘Caixa Vermelha’ recebeu essa denominação devido à extorsão praticada por criminosos que exigiam pagamentos mensais de comerciantes e mototaxistas, sob a ameaça de violência, uma prática conhecida como a ‘caixinha‘ de um grupo criminoso. A ação visou desmantelar a atividade criminosa de uma célula da facção criminosa na região”, destacou o diretor de Polícia do Interior, Hennison Jacob.

A operação integrada contou com a mobilização de 11 equipes, totalizando 80 policiais, entre militares e civis das Delegacias de Abaetetuba, Mocajuba, Igarapé-Miri, Vila dos Cabanos, Moju e Barcarena. Uma equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da PC também prestou apoio na ação.

“Todos os presos foram encaminhados para a delegacia onde realizaram os procedimentos de praxe e já estão à disposição da Justiça. Importante ressaltar que as investigações prosseguem no sentido de reprimir com veemência tais práticas criminosas que tanto tem oprimindo a população de Abaetetuba, em especial os comerciantes. A gente alerta que estes casos sejam devidamente registrados para que possamos identificar e qualificar os envolvidos”, explicou o superintendente regional do Baixo Tocantins, Mhoab Khayan.

LEIA TAMBÉM:

Ainda segundo a Polícia Civil, essa facção é também responsável por ataques contra a vida de agentes de segurança pública em Abaetetuba e Barcarena, e, também, a coerção de mototaxistas para a coleta de valores.

Eduardo Moraes e Moraes, o "D2", estava sendo investigado por uma série de crimes graves e violentos, entre os quais crimes de extorsão aos comerciantes, tráfico de drogas e homicídios, entres os quais os cometidos contra agentes de segurança do Estado.

Informações que auxiliem o trabalho investigativo podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, o anonimato é garantido.