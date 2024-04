Casal é preso suspeito de tentativa de homicídio em Abaetetuba

Um homem chamado Fernandes Silveira Barbosa, de 32 anos, e uma mulher identificada como Marciane da Luz Cardoso, de 30 anos, foram presos suspeitos de tentativa de homicídio na manhã de segunda-feira (1), no Ramal do Piratuba, em Abaetetuba, nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, o casal é investigado por esfaquear um jovem de 23 anos após a vítima receber 100 reais para comprar entorpecentes e retornar sem a droga e o dinheiro.

Os agentes foram até a casa onde os suspeitos vivem, na Rodovia PA-252, próximo ao trevo de Igarapé Miri de Abaetetuba. A prisão ocorreu após familiares do jovem procurarem as autoridades policiais para relatar o caso e repassarem informações sobre quem seriam os principais suspeitos.

Durante as investigações foi constatado que a motivação para a tentativa de homicídio ocorreu após o casal repassar o valor de 100 reais para o jovem comprar drogas. No entanto, depois de muito tempo a vítima retornou sem o dinheiro e sem os entorpecentes, ocorrendo um desentendimento entre os suspeitos e o jovem. Marciane teria segurado a vítima para que Fernandes golpeasse quatro vezes a região do abdômen do jovem com uma faca. Segundo as investigações, a vítima foi socorrida para a UPA em estado grave, com intensa hemorragia.

Os agentes informaram que durante o interrogatório um dos investigados confessou o crime e afirmou a motivação. Após a prisão, os suspeitos ficaram à disposição do poder judiciário.