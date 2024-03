Briga no 'Beco do Inferno' termina com morte por esfaqueamento e prisão de suspeitos em Abaetetuba

Jonadabe Pereira e Pereira, de 21 anos, foi assassinado com uma facada na barriga, na madrugada deste sábado (30), após um desentendimento em um bar localizado no ramal Velho de Beja, mais precisamente no “Beco do Inferno”, que fica em Abaetetuba, no nordeste do Pará. José Nunes, de 50 anos, e Ordilei Ferreira Magalhães, 42, suspeitos de envolvimento no crime, foram presos. O crime, segundo a polícia, ocorreu em decorrência de bebida alcoólica.

As autoridades foram comunicadas sobre o caso, a partir de uma denúncia de esfaqueamento. Uma guarnição do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM), ao chegar no local junto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), encontrou a vítima jogada no chão. A equipe dos profissionais de saúde constatou a morte de Jonadabe, e que ele tinha sido esfaqueado no abdômen e levado uma paulada na cabeça.

A cena do crime foi preservada para que as polícias Científica e Civil pudessem iniciar a investigação do crime. Com a ajuda de testemunhas, a PC conseguiu chegar aos envolvidos no homicídio: José e Ordilei. Segundo os moradores, os dois teriam brigado com a vítima. Ordilei foi quem bateu na vítima com uma paulada, enquanto José a esfaqueou na barriga, conforme dito por residentes da região. A dupla fugiu logo após cometer o crime.

Por volta das 3h30, a polícia foi avisada de que os suspeitos estavam na casa de Ordilei, que fica perto do campo do Avante. A PM se dirigiu até o local e encontrou a porta aberta. Os militares entraram na residência e avistaram a dupla dormindo. Um estava deitado em uma cama e o outro em uma rede.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos apresentavam sinal de embriaguez. José estava sujo de sangue e tinha uma lesão em uma das mãos. Embaixo da rede em que ele cochilava, os agentes encontraram um facão que, aparentemente, também continha manchas de sangue.

A dupla confessou o crime, foi presa e encaminhada à delegacia do município. Com José e Ordilei, a PM apreendeu dois celulares e o facão que teria sido utilizado para matar Jonadabe. Os suspeitos devem responder criminalmente por homicídio qualificado por motivo fútil.