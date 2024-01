Briga em bar resulta na prisão de dois homens, em Parauapebas

A Polícia Militar de Parauapebas prendeu dois homens envolvidos em uma briga, na madrugada de domingo (21). A briga ocorreu em um bar na avenida VS-10, no bairro Parque São Luiz. Os dois homens foram identificados como Marcos Oliveira Costa e Souza, 40 anos, e Uellinton Gonçalves de Souza, 37 anos.

A guarnição foi acionada por volta das 3 horas da madrugada. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, no local, os policiais conversaram com testemunhas, que afirmaram que Uellinton havia saído do local momentos antes afirmando que ia buscar uma arma.

Com o auxílio de câmeras de segurança do local, os PMs conseguiram identificá-lo e realizaram a abordagem assim que ele voltou, apreendendo uma faca “peixeira” que ele carregava. Devido ao seu descontrole, os policiais precisaram algemá-lo e, durante a imobilização, acabaram causando uma lesão na sua mão direita.

Logo depois, o segundo envolvido na confusão também foi abordado e preso pela PM. Ambos estavam embriagados e foram conduzidos à delegacia. A Polícia Civil informou que, na delegacia, foram instaurados dois termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), adotados nos casos de menor potencial ofensivo, para apurar a briga e que eles foram liberados após as formalidades legais.