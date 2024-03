Jovem em prisão domiciliar morre durante ação policial no Curió-Utinga, em Belém

Rodrigo Nascimento Cruz morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (28), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. O caso ocorreu quando uma equipe, em rondas após um atentado anterior, foi alvo de disparos por dois homens nas proximidades da passagem São Lourenço.

Em resposta aos disparos, os policiais reagiram e alvejaram Rodrigo. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Sacramenta e posteriormente transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde veio a óbito devido à gravidade dos ferimentos.​

Com o jovem, a polícia apreendeu um revólver contendo três munições, sendo duas intactas e uma deflagrada, além de um aparelho celular. Rodrigo, segundo informações da polícia, já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e, atualmente, estava em prisão domiciliar.

O caso está sob investigação da Seccional da Sacramenta, que busca esclarecer os detalhes acerca do ocorrido, incluindo a identidade e o paradeiro do segundo indivíduo envolvido no tiroteio.