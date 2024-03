Suspeito de envolvimento na execução de sargento da PM é morto durante ação policial em Ananindeua

​Felipe Barbosa Queiroz, o “Filipinho”, 18 anos, foi morto durante uma ação policial na tarde desta quinta-feira (21), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. Ele é o primeiro suspeito de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA), Nazareno dos Santos Coutinho, que a polícia conseguiu localizar. O crime aconteceu no último dia 8, no conjunto Verdejante, no mesmo bairro. Buscas continuam sendo feitas pelos demais criminosos.

Com “Filipinho” foi encontrado um revólver, munições, entorpecentes e até um uniforme do Exército Brasileiro. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo o major Ney, comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), responsável pela ação, vários mandados de prisão de pessoas possivelmente envolvidas na morte do agente precisavam ser cumpridos, um deles seria o de “Filipinho”. Ainda conforme o major, durante as diligênc​ias realizadas na tarde desta quinta-feira, o suspeito foi localizado em uma área de mata. Ao notar a aproximação da PM, segundo o militar, o suspeito fugiu e atirou contra a guarnição.​

A polícia encontrou com “Filipinho” um revólver, munições, entorpecentes e até um uniforme do Exército Brasileiro. O material foi apreendido e apresentado na Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), no bairro de Fátima, em Belém.

No dia do assassinato do sargento Coutinho, como era conhecido, cápsulas de fuzil foram encontradas no local do crime. O major Ney relembrou que o armamento pode ter sido utilizado por “Filipinho” para executar o ataque ao policial. Nas redes sociais, o rapaz se exibia com o fuzil, como mostram vídeos publicados por ele.

Major Ney, comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM). (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Tem várias imagens nas redes sociais que ele ostenta um fuzil, e o policial militar... Foi ceifada a vida dele com tiros de fuzil. Possivelmente, ele seria o autor da morte do policial militar”, declarou o comandante do 30º Batalhão, ao acrescentar que “Filipinho” já era conhecido pela polícia.

O rapaz havia sido preso em 12 de dezembro do ano passado, suspeito de participar de um roubo a caixa eletrônico no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Ele registrava passagens pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo.