Homem é morto após troca de tiros com a PM, em Marituba

Igor Fernandes Barros foi morto em uma ação policial, no final da manhã desta quinta-feira (29), no bairro Santa Clara, em Marituba, na Grande Belém. Segundo a polícia, ele estaria envolvido com a criminalidade na área onde o caso ocorreu.

Por volta das 11h30, uma guarnição do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), que realiza o policiamento ostensivo na região, foi comunicada que três homens estavam em atitude suspeita no bairro Santa Clara. Após ter se dirigido ao local, a PM encontrou o trio. E, ao abordá-los, eles atiraram contra os militares, segundo a polícia.

Os suspeitos fugiram para uma zona de mata e os agentes foram atrás. A PM revidou e baleou um dos suspeitos, que se trava da Igor. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com Igor, os policiais apreenderam um revólver e quatro munições de arma de fogo, sendo uma delas deflagrada. O material foi apresentado à Polícia Civil. O 21º BPM segue atrás dos outros dois homens que estavam na companhia do suspeito morto.