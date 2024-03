'Vavá' é morto em ação policial no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

Valdecir Silva da Silva, conhecido pelo apelido de “Vavá”, foi morto em uma ação policial, na tarde desta quarta-feira (28), na passagem São João, bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo as autoridades, o suspeito atirou contra uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), que havia sido acionada para verificar uma denúncia.

Por volta de 13h, a PM foi informada por um motorista de aplicativo de que um homem estaria armado na passagem São João. Chegando no local, os militares avistaram um suspeito com características semelhantes às repassadas pelo condutor. O homem em questão era “Vavá”.

Ao perceber a presença dos agentes, o suspeito fugiu para uma vila próxima. A PM foi atrás dele e o homem atirou duas vezes contra os militares, conforme dito pela polícia. Os PMs revidaram e o suspeito foi baleado. Valdecir chegou a ser socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, a PM apreendeu um revólver e duas munições deflagradas. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.