Saiba quem eram o PM e a filha, mortos durante tentativa de assalto em São Paulo

Com mais de 25 anos de profissão, o cabo da Polícia Militar de São Paulo, Anderson de Oliveira Valentim, de 46 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto na madrugada de sábado (24), por volta das 5h, enquanto esperava sua esposa em frente a uma farmácia no bairro Vila Medeiros, na Zona Norte de SP.

VEJA MAIS

Conhecido por compartilhar nas redes sociais seu amor pela família e pela religião umbandista, o PM frequentemente produzia vídeos desmistificando preconceitos e promovendo ações sociais. Além disso, demonstrava sua paixão por cachorros, artes marciais e pelo Corinthians, time que também era o xodó de sua filha Alycia Perroni Valentim, de 19 anos, que estava com ele no momento do incidente.

Alycia, que completou 19 anos em dezembro, estudava Direito e era admirada por sua determinação e empenho com os estudos.

O velório de Anderson e Alycia ocorreu na manhã deste domingo (25) no Cemitério São Pedro, no bairro Vila Alpina.

Entenda como aconteceu o crime

Os criminosos, ao tentarem assaltar a farmácia, dispararam contra Anderson e Alycia, que estava no banco de trás do carro. Ambos foram atingidos pelos tiros e morreram. As câmeras de segurança registraram o crime.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os suspeitos do crime foram identificados e tiveram prisão temporária decretada pela Justiça. As investigações estão em andamento para capturá-los.

Exames periciais foram solicitados e o caso foi registrado como latrocínio no 73º Distrito Policial (Jaçanã). A polícia continua em busca dos autores do crime.