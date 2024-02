Homem é preso em Abaetetuba suspeito de participar de assassinato de PM em Barcarena

O suspeito de envolvimento na morte de um policial militar foi preso em Abaetetuba, na madrugada desta sexta-feira (23). O crime aconteceu em Barcarena, na vila dos Cabanos, no dia 11 de fevereiro deste ano. O suspeito também tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante a operação da Polícia Civil, foram apreendidas duas porções de substância semelhante à cocaína, pesando no total 46,3 gramas. No local, foram encontrados um veículo, dois aparelhos celulares e dinheiro. As evidências coletadas durante a abordagem apontam para o envolvimento do detido no crime.

"O suspeito, cujo histórico inclui receptação qualificada e homicídio de agente público, foi localizado após a polícia receber informações sobre seu possível envolvimento no tráfico de drogas e no assassinato de um policial militar. No decorrer do interrogatório, o homem confessou sua participação no homicídio, indicando ter transportado os executores do crime e recebido drogas como parte do pagamento", informou o delegado-geral Walter Resende.

As investigações mostram que o crime contra o policial militar estava relacionado com atividades de uma facção criminosa. O detido será encaminhado à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado e ficará à disposição da Justiça.