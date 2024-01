Polícia afirma que sargento da PM foi morto com a própria arma durante briga com a esposa

O sargento da Polícia Militar, Pedro Aparecido dos Santos, de 46 anos, foi morto a tiros pela esposa na noite do último sábado (13). O caso aconteceu na residência do casal em Dianópolis, município do Tocantins, após uma discussão.

Segundo a PM, a mulher teria utilizado a arma do sargento para matá-lo. Os militares foram chamados após vizinhos escutarem o disparo da arma de fogo. O corpo do sargento foi encontrado no quarto do casal.

A esposa do militar estava na casa e foi presa em flagrante. Segundo a polícia, ela chegou a dizer que após uma discussão pegou a arma de fogo e atirou contra o marido e que após o atingir saiu desesperada à procura de ajuda.

A mulher foi encaminhada à 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Dianópolis. No local, ela disse ao delegado que atirou no marido para se defender, pois os dois discutiam no momento do ocorrido. Ela foi autuada por homicídio.