Homem morre no hospital após ser baleado por dupla encapuzada em Bragança

Márcio Luís Figueiredo Santiago, de 39 anos de idade, morreu na madrugada desta segunda-feira (8) após ser baleado na coxa, no bairro Central, em Bragança, nordeste do Pará. A esposa dele disse à polícia que, logo após ser alvejado, Márcio contou a ela que dois homens encapuzados teriam participado do crime.

A mulher foi ouvida pela Polícia Civil e disse que, por volta das 2h desta segunda (8), a vítima estava em casa bebendo. Em um certo momento, conforme consta no depoimento dela, Márcio pediu que a companheira fosse comprar droga para os dois usarem.

A mulher se dirigiu até uma boca de fumo e, durante o percurso, ouviu cinco tiros. Ela voltou para casa e escutou um barulho de carro, mas só conseguiu visualizar nenhum automóvel. A partir de um rastro de sangue, a companheira encontrou Márcio deitado na cama, sangrando bastante por conta de um ferimento na coxa esquerda, ainda de acordo com o relato dela aos policiais.

Depois disso, ela alertou os vizinhos sobre o que tinha acontecido. Santiago foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e precisou ser transferido ao Hospital Santo Antônio Maria Zacarias. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 4h.

A companheira de Márcio disse que ele não possuía inimizades ou dívidas de drogas com ninguém. A delegacia de Bragança já está investigando o homicídio e a motivação por trás do crime.

Os suspeitos de envolvimento na morte do homem estão sendo procurados pela polícia. “A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do homicídio de Márcio Luís Figueiredo Santiago e trabalha para identificar os autores do crime. O caso é investigado pela delegacia de Bragança”, comunicou a PC.