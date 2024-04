Policial Penal é baleado em tentativa de homicídio em Castanhal

Um Policial Penal identificado como Antônio Leite foi alvo de uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Santa Lídia (Milagre), em Castanhal, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu em um posto de combustíveis às margens da BR 316, por volta de 1h30 da manhã. O PP foi baleado e segue internado em estado grave.

Segundo as informações iniciais, a vítima estava no local juntamente com amigos consumindo bebidas alcoólicas quando foi surpreendida por dois homens em uma moto Fan preta. O garupa fez vários disparos em direção ao agente prisional. Três dos tiros atingiram a vítima na região do peito e um nas costas. Os suspeitos fugiram logo após o crime.

Amigos do agente o socorreram e o levaram para o Hospital Magalhães, no centro de Castanhal. Após receber os cuidados emergenciais, o PP foi encaminhado para Belém. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde de Antônio Leite. Conforme familiares, ele atua como agente prisional.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Castanhal trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. A vítima foi encaminhada para o hospital.

