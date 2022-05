Agente penitenciário é baleado em Belém

O agente penitenciário Breno Cabral Pinheiro, lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap), foi baleado na noite desta quinta-feira (05), em Belém. Por volta das 21h12, a Polícia Científica do Pará informou que foi acionada para perícia em local de crime sem cadável, na rua Natal, próximo à rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha II. A Polícia Científica confirmou que a vítima do baleamento foi Breno Cabral Pinheiro.

Ainda segundo o acionamento, elementos em um veículo Renault Kwid de cor branca efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi socorrida por populares. O chamado também diz que Breno foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tapanã. Em contato com funcionário da UPA, a reportagem apurou que o agente penitenciário foi transferido consciente para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

VEJA MAIS

O caso gerou controvérsias assim que surgiu nas redes sociais. Por volta das 20h23, a Polícia Científica informou que o acionamento para Breno Cabral Pinheiro, na UPA do Tapanã. Pouco depois, às 21h12, a Polícia Científica explicou que "a pessoa da fonia interpretou errado". E que "houve mesmo foi solicitação para perícia em local de crime sem cadáver".

Pouco antes, por volta das 19h57, já circulava em grupos de WhatsApp a informação de que o agente penitenciário tinha sido baleado e encaminhado para a UPA do Tapanã. Também circula nos grupos de WhatsApp uma foto que mostra o crachá dele. É possível ver a foto, o nome completo, a matrícula na Seap e os números de RG e CPF.

Ainda não há informações precisas sobre as circunstâncias do ocorrido. A reportagem segue apurando o caso para atualizar este texto. Acompanhe!