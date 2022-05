PM é baleado de raspão no braço no bairro da Pedreira

Um policial militar foi baleado de raspão na região do braço, na tarde desta quinta-feira (5), no bairro da Pedreira, em Belém. Ele foi socorrido para um hospital particular da capital paraense e não corre risco de morte, segundo informações repassadas pelo 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM).

O PM, que é lotado na Casa Civil, tentou impedir a fuga de criminosos que haviam acabado de assaltar um estabelecimento localizado na travessa Angustura, nas proximidades da avenida Pedro Miranda, quando foi baleado. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

A reportagem apura mais informações. Acompanhe.