Vídeo mostra policial federal atirando em clientes após discussão em posto de gasolina; veja

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial federal Ronaldo Massuia Silva, de 43 anos, atira contra clientes de uma loja de conveniência localizada em um posto de gasolina no bairro Cristo Rei, em Curitiba, capital do Paraná. Quatro pessoas foram atingidas pelos disparos – uma delas, o fotógrafo de eventos André Muniz Fritoli, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). As informações são do Portal Metrópoles e G1 Paraná.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o autor dos disparos teria se desentendido com o segurança do local e um grupo de pessoas.

As imagens mostram que, após a discussão, ele quebra a porta de vidros da loja de conveniência e tiros e entra disparando contra as pessoas que estão no local.

A defesa do policial federal afirma que o cliente teve um "surto psicótico, devido ao quadro profundo de depressão que vem enfrentando". Ainda de acordo com a defesa, ele está abalado com a situação.