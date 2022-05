Morte na Alça Viária: assaltante é assassinado a tiros em tentativa de roubo a posto de gasolina

Um homem reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos, no início da manhã desta quinta-feira (5), em um posto de gasolina localizado na Alça Viária do Pará, em Marituba, região metropolitana de Belém.

Segundo as primeiras informações, três homens anunciaram assalto dentro do posto de combustíveis. Uma pessoa que estava dentro de um carro branco reagiu, sacou uma arma de fogo e baleou um dos suspeitos, que morreu no local.

Esta matéria está em atualização. Acompanhe para mais informações.