Dependente químico é perseguido e executado ao lado de cemitério em Marituba

Um homem foi executado com quatro tiros na noite deste domingo (07), na rua Assis Dória, ao lado do cemitério São José de Arimatéia, no municipio de Marituba, pertecente a Região Metropolitana de Belém.

A vítima, identificada como Amadeus da Conceição de Sousa, de 28 anos, era dependente químico e portava quatro pedras de crack no momento que foi interceptado por dois homens em uma motocicleta.

Ao perceber que estava sendo perseguido, Amadeus correu em direção a rua Juscelino Kubitschek e ainda tentou pular o muro do cemitério, no entanto, o criminoso que estava na garupa da moto sacou uma arma e atingiu quatro vezes a vítima, que morreu na hora.

O delegado titular da Seccional de Marituba, Jhonny de Santana, esteve no local ouvindo alguns relatos. Amadeus era conhecido na área por cometer furtos e roubos nas proximidades e já tinha passagens pelos crimes na polícia.

"O que ouvimos aqui é que ele era bastante conhecido pelos crimes, mas a lei do silêncio parece predominar e ninguém sabe nada do assassino, ninguém viu, só ouviram o barulho da moto e dos tiros. Ele provavelmente havia saído de uma boca de fumo quando começou a ser perseguido e foi atingido na calçada do cemitério”, disse o delegado.

Drogas na mão

Uma das cenas mais marcantes durante o trabalho da Polícia Científica e da Perícia Criminal no local foi para abrir a mão direita de Amadeus. A vítima carregava quatro pedras de crack e ao ser atingido não as soltou, pelo contrário, fez força para fechar a mão antes de falecer.

“Constatamos quatro perfurações, no braço e coxa esquerda e duas nas costas dele. O mais curioso é que ele portava as trouxinhas de drogas e não as largou, tivemos dificuldade para abrir a mão dele para avaliar do que se tratava. Muito provavelmente é crack, mas enviamos para a perícia toxicológica para confirmação”, disse Elias Nogueira, perito criminal responsável pelo caso.