Feto é encontrado em lixeira de Parauapebas

Um feto foi encontrado enrolado em uma camisa dentro de uma lixeira na tarde de domingo (7), na Rua Duque de Caxias, no Bairro Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará. Até o momento, as autoridades não revelaram a idade do feto ou quem teria o descartado no lixo.

A Polícia Militar foi acionada para verificar o caso. Chegando no local, os militares localizaram o feto. A PM isolou o local para que a Polícia Civil pudesse iniciar as investigações do caso.

A redação integrada de O Liberal procurou a PC para dar um posicionamento do caso e foi informada pela instituição “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Parauapebas”.

Com informações do Correio de Carajás.