Feto é encontrado em estação de esgoto de Marituba

Um feto foi encontrado na noite de quinta-feira (25) em uma estação de esgoto da Cosanpa, em Marituba, região metropolitana de Belém. A Polícia Militar foi acionada via Ciop para verificar o caso e constatou o ocorrido no local. Segundo os agentes, o local onde o feto foi encontrado fica próximo ao conjunto Viver Melhor, no Parque Verde.

Segundo a PM, por volta de 20h20 a equipe foi ao local verificar a denúncia. A estação de tratamento de esgoto fica interligada ao residencial localizado nas proximidades. O feto possuía pouco menos de cinco centímetros e foi encontrado dentro de uma das unidades de filtro dos esgotos. Trabalhadores que estavam no local informaram que é provável que o feto tenha vindo pelas tubulações que pertencem a descarga de algum dos apartamentos.

A Polícia Civil e Divisão de Homicídios também esteve no local e realizaram a perícia no local e a remoção do feto. A redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a PC, PM e aguarda resposta. Também foi solicitado esclarecimentos à Cosanpa, mas ainda sem retorno.