Feto do sexo feminino é encontrado dentro de um saco de lixo

Um feto do sexo feminino foi encontrado dentro de um saco de lixo, na noite de sábado (23), no bairro Xagri-lá, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo do bebê, que tinha em torno de 7 a 8 meses, foi encontrado por agentes do serviço de coleta de lixo domiciliar do município. As informações são do jornal O Tempo.

Segundo a Polícia Militar, um morador acionou os militares. Ele contou que estava em casa quando ouviu gritos na rua. Ao chegar na porta da residência, encontrou um caminhão de coleta de lixo parado na via e um funcionário afirmando que havia “uma criança em um saco de lixo”.

Conforme o relato do solicitante, na noite anterior, por volta das 20 horas de sexta-feira (22), ele viu o saco de lixo na lixeira em sua porta quando chegou em casa. No entanto, não percebeu que se tratava de um bebê. O morador disse à PM que acredita que o feto tenha sido deixado no local durante a tarde de sexta-feira.